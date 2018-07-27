مصادرة مليوني يورو من إيطالي باع ممتلكات نجل القذافي في روما

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الجمعة، مصادرتها مليوني يورو لشخص قام بدور الوسيط لبيع ممتلكات عقارية لأحد أبناء الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بحسب إعلام محلي.

ونقل التلفزيون الحكومي عن بيان لإدارة حرس المالية، أن “الشخص الذي ذكرت الأحرف الأولى من اسمه (B.A.A.A) قام في أبريل/نيسان 2010 بشراء صوري لعدة ممتلكات عقارية في روما، كوسيط لصالح المعتصم، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي”.

وحرس المالية سلاح أمني تابع للجيش الإيطالي، مهمته مكافحة الجرائم المالية مع تفويض بالتعامل مع بعض الجرائم الخطيرة مثل المافيا والمخدرات.

وبحسب البيان، فإن “الممتلكات كانت عبارة عن شقتين ومرآب ومخزن، وسجل العقد بقيمة 5 ملايين يورو في حينه”.

وأشار المصدر إلى أن الوسيط قام في عام 2016 ببيع الممتلكات بقيمة أقل بلغت مليونين ونصف المليون يورو، وذلك في محاولة للحصول على سيولة نقدية بأسرع وقت ممكن.

وأضاف البيان أن “التحقيقات أفضت إلى مصادرة مليوني يورو من المبلغ، بأمر من النيابة العامة في روما، في سبيل تعطيل جهود الشخص المذكور لتحويل المزيد من المال إلى خارج إيطاليا بعد أن استطاع تهريب نصف مليون يورو”.

وحسب المصدر، “وجهت النيابة للوسيط الذي تم تحديد مكان إقامته، تهمتي نقل صوري للملكية، وغسل الأموال“.

وتابع المصدر، أنه “تم إبلاغ لجنة الأمن المالي القومية التابعة لوزارة الداخلية بهذا الإجراء، ضمن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة التي تهدد السلام والأمن الدوليين، على اعتبار أن المعتصم القذافي مدرج على لائحة عقوبات تابعة للأمم المتحدة”.

وقُتل المعتصم مع والده أثناء معركة سرت في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011، بعد القبض عليه من طرف قوات تابعة لمصراته، قامت بإعدامه مباشرة بعد أسره، وكان حينها يبلغ من العمر 36 عامًا.