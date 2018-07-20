أسرة معمر القذافي تنفي رفع حظر السفر عن أرملته صفية فركاش

نفت أسرة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، ما راج من أنباء بخصوص رفع مجلس الأمن الدولي لحظر السفر المفروض على أرملة القذافي، صفية فركاش، مؤكدة أن الأنباء، “عارية عن الصحة تماما”.

وقالت أسرة القذافي، في بيان نشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي،”فيسبوك” إنه:” لا صحة إطلاقا لما أوردته بعض المواقع الإخبارية، بشأن رفع القيود المفروضة من قبل ما يسمى بلجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا على المجاهدة الصابرة المحتسبة أم الشهداء الحاجة صفية فركاش”.

و أضافت أن الأمر لا يعدو كونه موافقة لها بزيارة ابنتها عائشة وأحفادها، بناء على طلبها برفع هذه القيود مؤقتاً، إذ اجتمعت الدول الأعضاء لتعلن في جلسة هذه الموافقة المؤقتة والتي لا تعدو كونها تصريحًا بزيارة، حسب تعبيره.

و كان رئيس لجنة العقوبات في مجلس الأمن أعلن أنه “تمت الموافقة على إزالة السيدة صفية فركاش أرملة معمر القذافي من قائمة حظر السفر ويجري النظر في إزالة ابنته عائشة”.

و ظلت أرملة القذافي تقيم في العاصمة المصرية،القاهرة، منذ عام 2014، بعد أن لجأت بصحبة ثلاثة من أبنائها في ٱب/أغسطس من عام 2011، عقب سقوط نظام زوجها, العقيد الليبي الراحل.