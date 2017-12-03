ميليشيا ليبية تهدم منزل نجل معمر القذافي في طرابلس (صورة)

أقدمت ميليشيا قوة الردع الخاصة الليبية، اليوم الأحد، على هدم منزل نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي الأكبر محمد، في منطقة “الغرارات” بطرابلس، بحسب ما أفاد شهود عيان ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر النشطاء عددًا من الصور لعملية هدم المنزل، فيما لم يصدر عن الميليشيا التي تتبع وزارة داخلية حكومة الوفاق، أي توضيح لظروف وأسباب الهدم.

ويقود ميليشيا قوة الردع الخاصة، عبد الرؤوف كارة، الشهير بـ”الشيخ الملازم”، وبـ”مروع طرابلس”.

وكان كارة سجينًا في عهد القذافي، ولم يشارك في الثورة التي أسقطته، وأصبح عضوًا في المجلس العسكري في طرابلس تحت قيادة عبدالحكيم بلحاج، أمير الجماعة الليبية المقاتلة سابقًا، ثم انضم إلى قوات فجر ليبيا في 2014، ومن ثم إلى حكومة الوفاق.

يشار إلى أن محمد القذافي لجأ إلى الجزائر بعد سقوط نظام أبيه، ولم يصدرعنه أي نشاط سياسي.