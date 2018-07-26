عمران خان يعلن فوز حزبه في الانتخابات التشريعية الباكستانية‎

المصدر: ا ف ب

أعلن بطل الكريكت الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الخميس، فوز حزبه في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل يوم، وشهدت توترًا وسط اتهامات بالتزوير.

وصرح خان في مداخلة عبر التلفزيون مباشرة من مقره في بني غالا، على بعد بضعة كيلومترات من إسلام أباد “لقد نجحنا ومنحونا تفويضًا”.

وكان حزب الحكومة المنتهية ولايته ندد بـ”عمليات تزوير فاضحة” أمس الخميس.

وعمران خان، الذي اشتهر في الغرب بمغامراته العاطفية، أكثر جدية في باكستان حيث جعل من مكافحة الفساد محور معركته الانتخابية.

ونشر حوالي 800 ألف عسكري وشرطي لضمان أمن الانتخابات، ومع ذلك استهدفت هجمات عدة عمليات الاقتراع، كان أخطرها اعتداء انتحاري تبناه تنظيم داعش، وأسفر عن سقوط 31 قتيلًا على الأقل و70 جريحًا بالقرب من مركز اقتراع في كويتا في ولاية بلوشستان جنوب غرب البلاد.