كوريا الشمالية تطلب إعلان نهاية الحرب الكورية

أفرد موقع كوري شمالي على الإنترنت، اليوم الخميس، حيّزًا لمطالب تدعو لإعلان نهاية الحرب الكورية بشكل رسمي.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أنّ موقع “أوريمينجوكيري” الخاص بالترويج الدعائي لسلطات كوريا الشمالية، دعا إلى تكثيف الجهود الرامية لإعلان إنهاء الحرب الكورية بشكل رسمي، بغية ضمان السلام الدائم في المنطقة، والحيلولة دون حدوث مواجهات جديدة في المستقبل.

وفي هذا السياق قال الموقع، إنّ وقف إطلاق النار القائم بين الجانبين، لا يضمن عدم معاودة التصعيد بين البلدين. مذكرًا أنّ على الولايات المتحدة الأمريكية تحمّل مسؤولياتها، ودعم الجهود الرامية لإعلان نهاية الحرب الكورية بشكل رسمي.

وتابع الموقع: “لا أحد يستطيع ضمان عدم عودة الحرب في المنطقة، ولمنع حدوث مثل هذه التطورات الخطيرة، يجب إلغاء حالة وقف إطلاق النار، وإعلان نهاية الحرب بشكل رسمي، وخلق أجواء سلمية حقيقية في شبه الجزيرة الكورية”.

وفي الـ 25 من حزيران/ يونيو 1950 اشتعل فتيل الحرب، عندما هاجمت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية، وتوسع نطاق الحرب بعدما تدخلت الأمم المتحدة، وأرسلت 16 دولة مساعدات عسكرية إلى كوريا الجنوبية، لتصمد في وجه الصين التي كانت تدعم كوريا الشمالية.

وانتهت الحرب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الـ 27 من تموز/ يوليو 1953، دون توقيع معاهدة سلام دائمة بين الكوريتين.