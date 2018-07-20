كوريا الجنوبية: سنحاسب بيونغ يانغ على إعلانها الالتزام بالنزع الكامل لسلاحها النووي‎

أعلنت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، كانغ كيونغ هوا، اليوم الجمعة، أنه ستتم محاسبة كوريا الشمالية على إعلانها الالتزام بالنزع الكامل لسلاحها النووي.

وجاء ذلك خلال تصريحات أدلت بها قبل لحظات من بدء اجتماع لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في مقر البعثة الأممية لكوريا الجنوبية في نيويورك.

وقالت الوزيرة إن “كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وأعضاء مجلس الأمن الدولي، سيحاسبون بيونغ يانغ، على هذا الالتزام (بنزع سلاحها النووي)”.

وأضافت:”التزام كوريا الشمالية بنزع سلاحها النووي بالكامل تكرر من قبل، وبالطبع تأكد خلال اجتماع القمة الذي عُقد في سنغافورة مع الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب”.

وعقد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قمة تاريخية في سنغافورة، في 12 يونيو/ حزيران الماضي.

وتتفاوض واشنطن مع بيونغ يانغ، لنزع سلاحها النووي، وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها، وحصولها على مساعدات.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي، في وقت لاحق اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.