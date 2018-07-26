مجلة إيطالية تشبّه وزير الداخلية بـ”الشيطان”‎

المصدر: ا ف ب

شبّهت مجلة كاثوليكية، الأربعاء، وزير داخلية إيطاليا اليميني المتطرف ماتيو سالفيني بـ”الشيطان”.

وكان سالفيني، تعهَّد بوقف وصول المهاجرين إلى البلاد وبتسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

ووضعت مجلة “فاميليا كريستيانا” عنوانًا عريضًا يقول “تراجَع يا سالفيني”، في استعارة من العبارة الكاثوليكية “فادي ريترو ساتانا” التي استخدمت في العصور الوسطى لدرء الشر وتعني “تراجع أيها الشيطان”.

وكتبت المجلة “مؤتمر الأساقفة والمجموعات الدينية: الكنيسة ترد على اللهجة العدائية لوزير الداخلية”، مضيفة “لا شيء شخصيًا أو عقائديًا، إنه الإنجيل فحسب”.

وأثارت هذه المقارنة الحادة غضب الوزير وزعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف سالفيني، الذي ظهر مرارًا وهو يحمل سبحة وإنجيلًا خلال حملته الانتخابية؛ ما دفعه إلى اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن استنكاره.

وكتب على تويتر “وصل الأمر بفاميليا كريستيانا إلى أن تُشبّهني بالشيطان”. وأضاف “أنا لا أدعي أنني أعظ أحدًا ولست مسيحيًا كاملًا، لكنني لا أظن أنني أستحق هذا”، وتابع “ما يعزّيني في الحقيقة، هو أنني أتلقّى يوميًا دعم عدد كبير من الرجال والنساء في الكنيسة“.

ومنذ وصوله إلى السلطة في حزيران/يونيو الماضي، اتخذ سالفيني موقفًا متشددًا من المهاجرين، وأمر في قرار مثير للجدل بإغلاق مرافئ البلاد أمام المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر.

وبينما لاقى القرار استحسان ثلثي الإيطاليين وفق ستة استطلاعات للرأي، فإنّ شخصيات دينية كاثوليكية انتقدت القرار علانية.

وقبل أسبوعين نفّذ كهنة وراهبات احتجاجًا ضد سياسة سالفيني أمام مجلس النواب.

وأصدر مؤتمر الأساقفة في إيطاليا بيانًا، بعد اكتشاف جثتين في قارب مطاطي قبالة ساحل ليبيا الأسبوع الماضي، أدان فيه “مأساة يجب ألا نعتاد عليها”.

والأحد تناول البابا فرانسيس قضية السفن الغارقة أمام ساحل ليبيا، وأطلق نداءً طالب فيه المجتمع الدولي بـ”ضمان الأمن واحترام حقوق الجميع وكرامتهم”.