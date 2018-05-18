الأمير تشارلز سيرافق ميغان ماركل داخل الكنيسة في يوم زفافها

المصدر: ا ف ب

أعلن قصر “كنسينغتون”، الجمعة، أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز سيرافق ميغان ماركل إلى داخل الكنيسة خلال مراسم زفافها من نجله الأصغر الأمير هاري بعد انسحاب والدها لأسباب صحية.

وجاء في بيان القصر أن “الآنسة ميغان ماركل طلبت من صاحب السمو الملكي أمير ويلز أن يرافقها إلى مذبح الكنيسة..في يوم زفافها”.

وتابع البيان “يسر أمير ويلز أن يتمكن من الترحيب بالآنسة ماركل بهذه الطريقة في كنف العائلة الملكية”.

وكانت الممثلة الأمريكية السابقة أكدت في بيان رسمي الخميس غياب والدها عن الحدث.

وذكر موقع “تي ام زي” الإلكتروني الذي يُعنى بأخبار المشاهير أن توماس ماركل خضع لعملية ناجحة في القلب الأربعاء.