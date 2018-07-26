مقتل 4 من الاستخبارات الأفغانية إثر تفجير انتحاري

مقتل 4 من الاستخبارات الأفغانية إثر تفجير انتحاري

قال المتحدث باسم مديرية الشرطة في كابول إن انتحاريًا فجّر نفسه خلال عبور موكب من رجال الاستخبارات بمنطقة "كامباني"

المصدر: وكالات

أعلنت السلطات الأفغانية مقتل 4 عناصر من الاستخبارات في تفجير انتحاري استهدف موكبًا لهم في العاصمة كابول.

وقال حشمت ستانیكزي ، المتحدث باسم مديرية الشرطة في كابل، إن انتحاريًا فجّر نفسه خلال عبور موكب من رجال الاستخبارات بمنطقة “كامباني”.

وأشار ستانيكزي إلى مقتل 4 من رجال الاستخبارات وإصابة 6 آخرين جراء التفجير الانتحاري.

من جهة أخرى، أكد شهود عيان، أن التفجير أسفر عن مقتل 5 من رجال الاستخبارات.

وتبنت حركة طالبان التفجير، عبر بيان لمتحدثها ذبيح الله مجاهد.

وأشار مجاهد إلى أن العشرات من رجال الاستخبارات قُتلوا في التفجير “الذي تم بسيارة مفخخة”.

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