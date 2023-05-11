أمريكا تتهم جنوب أفريقيا بتزويد روسيا بأسلحة

اتهم سفير الولايات المتحدة في بريتوريا، روبين بريغتي، اليوم الخميس، جنوب أفريقيا بتقديم دعم عسكري لروسيا على الرغم من موقفها المعلن بالحياد في النزاع مع أوكرانيا، وذلك خلال لقاء مع وسائل إعلام محلية.

وقال السفير بريغتي، إن الولايات المتحدة "واثقة" من أنه تم تحميل أسلحة وذخيرة على سفينة شحن روسية في الكاب، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.