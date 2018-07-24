مصادر إيرانية: روحاني سيقيل 3 وزراء بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية

كشفت مصادر إيرانية على صلة بالرئيس حسن روحاني، الثلاثاء، أنه اتخذ قرارًا بإقالة ثلاثة من وزراء حكومته، ورئيس البنك المركزي ولي الله سيف؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن المصادر قولها إن “الرئيس حسن روحاني سيقيل 3 وزراء، ورئيس البنك المركزي غدًا الأربعاء في إطار الإصلاحات الاقتصادية في البلاد”.

وأوضحت المصادر أن “الخبير الاقتصادي عبد الناصر همتي سيكون المرشح لتولّي رئيس البنك المركزي بدلًا من ولي الله سيف”.

بدوره، أفصح موقع “أفكار نيوز” المؤيد لحكومة روحاني، أن التغيير سيطال المتحدث باسم الحكومة رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية محمد باقر نوبخت، مشيرًا إلى أن “علي طيب نيا وزير الاقتصاد السابق في الولاية الأولى من حكومة روحاني سيكون بديلًا عن نوبخت”.

وتجدر الإشارة إلى أن روحاني قرر مطلع يوليو/تموز الجاري إجراء تغيير في الفريق الاقتصادي بحكومته بعد تردي الأوضاع الاقتصادية، وعدم السيطرة على انهيار العملة المحلية.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب الرئاسة الإيرانية أن روحاني قرر إرجاء خطابه التلفزيوني للشعب الإيراني لإشعار آخر بعدما كان مقررًا مساء اليوم الثلاثاء، من دون أن يوضح المكتب أسباب ذلك.