مصادر إيرانية: الحرس الثوري رفض طلبًا لروحاني بإغلاق مضيق هرمز

كشفت مصادر إيرانية عن رفض الحرس الثوري، طلبًا للرئيس حسن روحاني، بإغلاق مضيق هرمز الذي تمر عبره ناقلات النفط، بحسب ما ذكر موقع “آمد نيوز” المعروف بتسريب الأخبار من داخل النظام.

ونقل الموقع عبر قناته في “التلغرام”، عن مصادر وصفها بالخاصة، قولها يوم الثلاثاء، إن “اجتماعًا سريًا عقد في وقت متأخر من الليلة الماضية لمجلس الأمن القومي الإيراني برئاسة حسن روحاني، طلب فيه الأخير من الجيش والحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز تنفيذًا للتهديدات التي أطلقها روحاني بنفسه”.

وقالت المصادر إن “الاجتماع عقد في مقر القوات المسلحة الإيرانية، وقد حمّل القادة العسكريين من الجيش والحرس الثوري، روحاني، مسؤولية خلق الاضطرابات وعدم الاستقرار في البلاد؛ ما دفع الشعب للخروج على النظام والحكومة والتطاول على الرموز السياسية والدينية”، على حد تعبير المصادر.

وكان روحاني، قال في الـ 4 من تموز/ يوليو الجاري، أثناء زيارة رسمية إلى فيينا، إن طهران “ستتصدى بحزم لتهديدات الولايات المتحدة بحظر مبيعات النفط الإيراني”.

وأضاف: “يقول الأمريكيون، إنهم يريدون خفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر. هم تحدثوا دون إمعان النظر في هذا الأمر. هذا يظهر أنهم لم يتدبروا عواقب ذلك”.

من جانبه، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، السبت الماضي، إن التصريحات التي أطلقها الرئيس حسن روحاني مطلع تموز/ يوليو الجاري، بإغلاق مضيق هرمز في حال قررت واشنطن منع طهران من تصدير نفطها، “موقف مهم ويعبر عن سياسة النظام”.