بومبيو: أوروبا ليست بمنأى عن الإرهاب المدعوم إيرانيًا‎

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن أوروبا ليست بمعزل عن الإرهاب المدعوم من قبل إيران.

وأشار الوزير، في تغريدة على تويتر، إلى اتهام “دبلوماسي” إيراني في فيينا، بالتخطيط لتفجير في فرنسا، هذا الشهر.

وأضاف: “أوروبا ليست بمنأى عن الإرهاب المدعوم من إيران، فبينما يحاول النظام إقناع أوروبا بالبقاء في الاتفاق (النووي) مع إيران، يخطط لهجمات إرهابية في أوروبا”.

ورأى الوزير الأمريكي أنه حان الوقت كي تتواجه أوروبا مع الحقائق بشأن “النظام الإيراني ذي النوايا السيئة”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قال في كلمة له أمس إنهم يدعمون المظاهرات ضد النظام في إيران، واتهم المسؤولين الإيرانيين بالمشاركة في الفساد في البلاد، مضيفًا: “إيران لا تديرها حكومة وإنما ما يشبه المافيا”.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي شبه بها الحكومة الإيرانية بالمافيا، بأنها تصريحات “منافقة وحمقاء”.

وتبادلت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تهديدات في الأيام الأخيرة، بشأن نية واشنطن منع الصادرات الإيرانية، بينما هددت طهران بمنع صادرات دول المنطقة في حال تم ذلك.

وفي 8 مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني، وقرر إعادة العقوبات الاقتصادية على إيران.

واعتبارًا من 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تبدأ العقوبات الأمريكية على التعاملات النفطية مع طهران، بناءً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

وقالت الخارجية الأمريكية إنها تستهدف خفض الصادرات الإيرانية من النفط إلى الصفر في ظل العقوبات.