اعتقال 5 فتيات إيرانيات بتهمة التحريض على خلع الحجاب

اعتقلت شرطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إيران، 5 فتيات بمدينة “دزفول” التابعة لمحافظة “خوزستان” جنوب إيران، بتهمة كشف الحجاب وتحريض الفتيات على خلعه.

وقال حسن دزفولي رئيس شرطة الأمر بالمعروف للوكالة الرسمية الإيرانية “إيرنا”، اليوم الثلاثاء، إن “قوات الشرطة التابعة للهيئة تمكنت الليلة الماضية من اعتقال 5 فتيات بسبب كشف حجابهن وتحريض الفتيات على هذه القضية”، مضيفاً أن “الفتيات قمن بكشف حجابهن على الجسر العام في مدينة دزفول”.

وذكر دزفولي أن الفتيات المعتقلات “يتبعن سلوكاً غير مشروع ومخالفاً للشريعة الإسلامية والمجتمع الإيراني”، لافتاً إلى أن “الفتيات قمن بنشر صور لهن خلال كشفهن حجابهن في الفضاء الإلكتروني”.

وتابع المسؤول الإيراني قوله إنه “سيتم التعامل مع الفتيات المعتقلات بشكل حازم وصارم وسيتم إحالتهن إلى القضاء للمحاكمة بعد استجوابهن والانتهاء من الإجراءات القانونية بحقهن”.

وبدأت الاحتجاجات العامة ضد الحجاب الإجباري في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في شارع الثورة في طهران وبدأت به فتاة تدعى ويدا موحد.

وفي الـ 9 من تموز/ يوليو الجاري، قضت محكمة الثورة في طهران بالسجن لمدة 18 عاماً ضد الناشطة شابرك شجري زاده، إحدى أهم الفتيات الرافضات لفرض الحجاب ضد النساء في إيران.

وأوضحت شابرك شجري زاده، في حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، أن “السلطات القضائية في محكمة الثورة حكمت بالسجن عليها لمدة 18 عاماً مع وقف التنفيذ”.

ووفقاً للقانون الإيراني، سيتم فرض عقوبة السجن، لكن سيتم تطبيق عقوبة مع وقف التنفيذ إذا أُدين الشخص المدان مرة أخرى بإدانة أخرى بسبب تهمة مماثلة.

واعتقلت شابرك شجري زاده في آذار/مارس الماضي بعد أن نزلت إلى أحد شوارع العاصمة طهران دون وشاح الرأس ثم أطلق سراحها بكفالة بعد بضعة أيام.