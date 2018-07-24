إسرائيل تعيد فتح معبر “كرم أبو سالم” مع غزة جزئيًا

قرر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، الواصل بين إسرائيل وقطاع غزة، جزئيًا، بدءًا من منتصف غد الأربعاء.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الاثنين، إنه “بموجب القرار سيتم السماح بإدخال الوَقود والغاز إلى قطاع غزة، إضافة إلى الغذاء والدواء”.

وأشارت إلى أن ليبرمان برر الفتح الجزئي، وليس الكامل، بأن حركة حماس “لم توقف نشاطاتها بشكل كامل، وتحاول الحفاظ على مستوى منخفض من الحرائق والاحتكاك على السياج”.

وكانت إسرائيل قررت في التاسع من الشهر الجاري، إغلاق معبر كرم أبو سالم، المعبر الوحيد للبضائع إلى قطاع غزة، للضغط على الفلسطينيين لوقف الطائرات الورقية المحترقة، لكنها أبقته مفتوحًا أمام البضائع الإنسانية.

ويعتبر كرم أبو سالم، المعبر التجاري الوحيد لغزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ومن شأن إغلاقه، التسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في القطاع.