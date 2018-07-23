بريطانيا: الاتحاد الأوروبي يغامر بقطيعة طويلة الأمد معنا

اعتبر وزير الخارجية البريطاني الجديد جيريمي هانت، يوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي يغامر عبر مواقفه من “بريكست” بقطيعة طويلة الأمد مع المملكة المتحدة.

وقال، إثر مباحثات مع نظيره الألماني هايكو ماس ببرلين، في أول زيارة له للخارج: “بشأن بريكست هناك خطر حقيقي بعدم التوصل إلى اتفاق”.

وأضاف: “أعتقد أن كثيرين داخل الاتحاد الأوروبي يرون أنه يكفي الانتظار فترة كافية ليتنازل البريطانيون أولًا، لكن ذلك لن يحدث”.

ويرى هانت، الذي حل محل بوريس جونسون الذي استقال في تموز/ يوليو، أنه إذا لم يبادر المفاوضون الأوروبيون إلى “تغيير مقاربتهم”، فإن العلاقات الاقتصادية والأمنية بين المملكة والاتحاد قد تشهد تدهورًا على الأمد البعيد.

وتابع أن “أكثر ما يقلقني هو أن يتغير موقف الرأي العام البريطاني لجيل بأكمله، وأن تؤثر هذه الفجوة في علاقاتنا سلبًا في الشراكة الكبيرة التي جمعتنا لسنوات عديدة، والتي كانت حاسمة في الحفاظ على التوازن العالمي”.

ولا تزال نتيجة مفاوضات بريكست التي يفترض أن تؤدي إلى اتفاق بحلول نهاية تشرين الأول/ أكتوبر قبل الانفصال المقرر في 29 من شهر آذار/ مارس لعام 2019، غير واضحة المعالم.

ويقول الطرفان إنهما على استعداد للتوصل إلى اتفاق، لكنهما يستعدان لاحتمال الفشل في ذلك.

وكانت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قدمت في منتصف شهر تموز/ يوليو خطتها التي تقترح فيها إبقاء تجارة السلع بلا عراقيل مع الاتحاد الأوروبي، وهي الخطة التي تريد إقناع الاتحاد الأوروبي بها مع مواجهة معارضة كثير من أعضاء حزبها المحافظ الذين يريدون قطيعة واضحة مع الاتحاد الأوروبي.

وفي الأثناء، حذّر دوغ غور رئيس شركة “أمازون” العملاقة في المملكة المتحدة من خطر حدوث “اضطرابات مدنية” في البلاد في حال غياب اتفاق حول بريكست، بحسب ما أوردت صحيفة “تايمز”.

وشركة “أمازون” المتخصصة في البيع عبر الإنترنت، من الشركات الكبرى في المملكة، حيث تنوي هذا العام استحداث 2500 وظيفة ليصبح عدد موظفيها 27 ألفًا.

من جهتها، عبّرت شركة “ريان اير” الإيرلندية عن قلقها من مخاطر غياب اتفاق.