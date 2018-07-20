ترامب يتهم الاتحاد الأوروبي والصين في التلاعب بالعملة

المصدر: ا ف ب

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي والصين بالتلاعب بالعملة وهاجم الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، واعتبر أن “رفع الفائدة يضر باقتصاد البلاد”.

وقال في تغريدة: “تتلاعب الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بالعملة بخفض معدلات الفائدة في حين ترفعها الولايات المتحدة مع دولار يزداد قوة يومًا بعد يوم ما يضعف قدرتنا التنافسية”، وأضاف “كالعادة هذا غير عادل”.

واعتبر ترامب أنه “لا يجب معاقبة الولايات المتحدة لأن أوضاعها جيدة جدًا”. وتابع “رفع معدلات الفائدة يضر بكل ما حققناه حتى الآن”.

وكان ترامب قد ندد الخميس بارتفاع قيمة الدولار المدفوع بتوقعات رفع الفائدة والنزاعات التجارية.

وكتب ترامب “انظروا الى اليورو، إنه يتراجع وعملة الصين في تراجع تام، هذا يضعنا في وضع غير ملائم” لنا.