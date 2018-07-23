تعرف على الطرق التي تتبعها تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا للاسترخاء

أعطت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين بعض الملامح عن كيفية تعاملها مع ما وصفها أحد الناخبين بأنها أكثر وظيفة مجهدة في العالم.

ولدى زيارتها لمصنع في مدينة نيوكاسل بشمال انجلترا، سأل أحد الناخبين ماي عن كيفية تكيفها مع “أكثر وظيفة مجهدة في العالم”.

فردت ماي قائلة: “أحب المشي وأستمتع به أنا وزوجي حين نستطيع ذلك، ونقضي العطلات في المشي .. أستمتع بالطهي لما في ذلك من ميزة أنك تأكل ما تطهو. لدي أكثر من 150 كتابا في الطهي لذلك أقضي وقتا كثيرا أطالع تلك الكتب”.

وأضافت: “أحب تماما متابعة (مسلسل إن سي آي إس البوليسي الأمريكي) متى استطعت”.