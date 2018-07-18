إدانة بريطاني بالتخطيط لقتل رئيسة الوزراء ماي

أدانت محكمة في لندن رجلًا بريطانيا، اليوم الأربعاء، بالتخطيط لقتل رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، بتفجير عبوة ناسفة للوصول إلي مكتبها في “10 داونينج ستريت” ثم استخدام سكين أو مسدس لمهاجمتها.

وأدين نعيم الرحمن (20 عامًا) من شمال لندن أمام محكمة أولد بيلي، بالإعداد لارتكاب أعمال إرهابية.

ووفقًا للشرطة فقد كان، نعيم الرحمن، يخطط لتفجير عبوة ناسفة بدائية عند بوابات “داونينج ستريت” والوصول إلى مكتب ماي بعد الفوضى التي ستعقب الانفجار لقتلها.

ورقم “10 داونينج ستريت” هو مقر سكن ومكتب رؤساء وزراء بريطانيا، ويتمتع بحراسة مشددة وتوجد بوابة في نهاية الشارع يمكن أن يتجمع عندها العامة والسياح لإلقاء نظرة على المنزل.

وقال قائد قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، دين هايدن، “نتحدث عن شخص كان سيقتل ويصيب ويشوه عددًا من الناس بينهم أفراد من الشرطة والمواطنين”.

وشهدت بريطانيا أربع هجمات دموية العام الماضي، وقال مدير جهاز المخابرات الداخلية (إم.أي5) في أيار/مايو، إنّه جرى إحباط 12 مخططًا لمتشددين منذ أولى تلك الهجمات التي وقعت في آذار/مارس 2017.