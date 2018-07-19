شرطة بريطانيا تحدد هويات من تعتقد أنهم وراء تسميم سكريب

ذكرت وكالة برس أسوسييشن للأنباء، اليوم الخميس، أن المحققين البريطانيين يعتقدون أنهم حددوا هويات من يُعتقد أنهم الجناة في الاعتداء بغاز الأعصاب نوفيتشوك على الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وكان العميل الروسي المزدوج وابنته تسمما بهذه المادة في آذار/مارس الماضي، وتعافى كلاهما لاحقًا.

وقالت وكالة برس أسوسييشن، إن الشرطة البريطانية تشتبه في مشاركة عدد من الروس في محاولة اغتيال سكريبال وابنته، وتبحث عن أكثر من شخص تدور حولهم الشبهات.

وأضافت الوكالة، أن المحققين حددوا هوية الجناة المشتبه فيهم بالاستعانة بتسجيلات دوائر تلفزيونية مغلقة وتحققوا من الصور بالاطلاع على سجلات مسافرين دخلوا الدولة قرب وقت الهجوم.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية تحقيقات تجريها شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في قتل امرأة توفّت في الثامن من تموز/يوليو الماضي بعد أسبوع تقريبًا من التعرض للنوفيتشوك بالقرب من مدينة سالزبري.