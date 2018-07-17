انتقادات سويدية لأداء ترامب أمام بوتين في قمة هلسنكي‎

انتقدت وزيرة خارجية السويد، مارغو والستروم، أداء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقب لقائهما أمس في هلسنكي.

وقالت والستروم في تصريح للتلفزيون السويدي: “الجانب الأمريكي لم يقل شيئًا حول ضم روسيا القرم بشكل غير شرعي”.

ولفتت الوزيرة إلى أن ترامب “لم يوجه أي انتقاد إلى روسيا، خلال اللقاء.. نؤيد خفض حدة التوتر المتصاعد من خلال الحوار، لكن للأسف لم يتم طرح أي مشكلة خلال هذا الاجتماع”.

بدوره، قال وزير الخارجية السويدي الأسبق، كارل بيلدت إن “ترامب بدا ضعيفًا لدرجة مقلقة أمام الرئيس الروسي، بينما ظهر بوتين متمكنًا من كل شيء”.

وأردف، أن “ترامب لم يوجه أي انتقاد حيال السياسة الروسية، ولم يتفوه بكلمة بشأن أوكرانيا، ولا يوجد شيء بخصوص الوضع في سوريا”.

وأمس الاثنين، أعرب ترامب عقب القمة مع الرئيس الروسي، عن رغبته في تحسين العلاقات بين الجانبين، ووصف التحقيق الذي تجريه بلاده بشأن التدخل الروسي في الانتخابات بأنه “كارثة”.

وكان الرئيس الأمريكي استبعد مرارًا أن تكون روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية العام 2016؛ لمساعدته في الفوز بالرئاسة أمام منافسته هيلاري كلينتون.

لكن تحقيقات أمريكية تنظر في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، أو أن ترامب عرقل تحقيقًا حول القضية نفسها، من خلال طرد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، السابق جيمس كومي، في مايو/ أيار 2017.