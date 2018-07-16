ترامب يعلق على لقائه مع بوتين في هلسنكي

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على انفراد، اليوم، بأنه “بداية طيبة”.

وأدلى ترامب بتصريحه المقتضب هذا أمام صحفيين على مائدة اجتماعات محاطة بكبار المسؤولين في بداية “غداء عمل” أعقب لقاءه مع بوتين لمدة ساعتين، خلف أبواب مغلقة، والذي لم يحضره معهما سوى مترجميهما.

وقال بوتين لترامب في بداية القمة، إن الوقت قد حان للتحدث عن العلاقات بين موسكو وواشنطن، مضيفًا أن عليهما أيضًا مناقشة قضايا دولية معقدة متعددة الأطراف.

وقال وهو يجلس بجانب ترامب، إن “هناك ما يكفي منها بما يدفعنا لبدء الاهتمام بها”.

وكان ترامب قد غرد عبر “تويتر” قبيل القمة، قائلًا: “علاقاتنا مع روسيا لم تكن أبدًا بمثل هذا السوء؛ ويرجع ذلك لسنوات عديدة من الحماقة الأمريكية والغباء، والآن هذه الحملة الظالمة المصطنعة”.