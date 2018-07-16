بدء أول قمة بين ترامب وبوتين في هلسنكي

بدأت أول قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وقال الرئيس الروسي بوتين لنظيره الأمريكي في بداية قمتهما، إن الوقت قد حان للتحدث عن العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وأضاف أن عليهما أيضًا مناقشة قضايا دولية معقدة متعددة الأطراف.

وقال وهو يجلس بجانب ترامب: “هناك ما يكفي منها بما يدفعنا لبدء الاهتمام بها”.

وقال ترامب أمام وسائل الإعلام، قبيل اجتماعه المغلق مع نظيره الروسي، إن إقامة علاقات ودية مع روسيا “أمر محمود وليس مكروهًا”.

وأضاف ترامب، أن محادثاته مع بوتين ستتناول كل شيء، بدءًا من التجارة ومرورًا بالشؤون العسكرية والصواريخ وانتهاء بالصين.