11 قتيلا بعصيان داخل سجن في فنزويلا

المصدر: أ.ف.ب

تل تسعة سجناء وحارسان وأصيب 28 شخصا آخرين بجروح في اعمال شغب دارت الخميس في سجن في شمال فنزويلا بحسب ما اعلنت منظمة حقوقية الجمعة، في كارثة جديدة تشهدها مراكز الاعتقال التي تعاني اكتظاظا شديدا.

وحصلت اعمال الشغب في سجن ايريبارن، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية التي يسعى فيها الرئيس نيكولاس مادورو للفوز بولاية ثانية في البلاد التي تشهد ازمة سياسية واقتصادية خانقة.

وقال كارلوس نييتو، مدير منظمة “نافذة الى الحرية” التي تدافع عن حقوق السجناء، لوكالة فرانس برس إن عصيانا “ادى الى وفاة حارسين وتسعة سجناء”.

ونقلت المنظمة عن أقارب أحد الضحايا قوله إن سجينا استولى على سلاح احد الحراس ما ادى الى تبادل لاطلاق النار استمر عشرين دقيقة.

وبسبب اكتظاظ السجون في فنزويلا، تضطر السلطات لاستخدام مراكز الشرطة مراكز اعتقال لفترات طويلة، بينما لا يسمح القانون بتوقيف اي شخص لاكثر من 48 ساعة في هذه الاماكن.

وفي 28 آذار/مارس الماضي قُتل 68 شخصا في “حريق” داخل المقر الرئيسي للشرطة في فالنسيا بشمال فنزويلا بينما قالت منظمة غير حكومية إنهم سقطوا جراء تمرّد لعشرات المعتقلين.

وفي آب/اغسطس 2017، اسفر عصيان عن مقتل 37 شخصا وجرح 14 آخرين في مركز للشرطة في ولاية الامازون (جنوب).