فنزويلا تنتقد سياسات بومبيو “المتعصبة” ونظام ترامب

انتقدت فنزويلا يوم الأحد تعليقات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو ونددت “بالسياسات المتعصبة” وعدوان “نظام دونالد ترامب”.

وفي كلمة له الجمعة قال بومبيو “دكتاتور اليوم في فنزويلا يشل اقتصادها ويجوع شعبه” وحث وزارة الخارجية على مساعدة الفارين من البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان “يظهر السيد بومبيو قلقًا زائفًا على واقع فنزويلا، بينما يخفي الآثار الضارة للتدابير القسرية الأحادية التي اتخذتها حكومته” في إشارة إلى العقوبات المالية التي فرضتها إدارة ترامب على فنزويلا.

وأضافت أن حكومة ترامب “أطلقت مناورات خاطئة ونموذجية لغطرسة ويأس السياسات الإمبريالية بعد أن فشلت مرارًا في مواجهة إرادة شعب حر ومستقل”.

وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن نحو مليون شخص غادروا فنزويلا في الفترة ما بين 2015 و2017 للفرار من ارتفاع حالات سوء التغذية والأمراض التي لا تمكن الوقاية منها نتيجة انهيار النظام الاقتصادي الاشتراكي في البلاد.

ويرجع مادورو الوضع إلى العقوبات الأمريكية و”الحرب الاقتصادية” التي تشنها المعارضة. وسيسعى مادورو لإعادة انتخابه في 20 مايو أيار في انتخابات يقاطعها تحالف المعارضة الرئيسي.