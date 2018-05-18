أول تعليق لبوتين على خروج الجاسوس سكريبال من المستشفى

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، عن تمنياته بـ”صحة جيدة” للعميل الروسي السابق، سيرغي سكريبال، الذي غادر مستشفى بريطانيا حيث كان يعالج لأسابيع بعد تعرضه لحادث تسمم بغاز أعصاب.

وصرح بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تزور سوتشي، في جنوب غرب روسيا: “لقد سمعت اليوم في وسائل الإعلام أنّه خرج من المستشفى فليمنحه الرب صحة جيدة”.

وأضاف “لو تم استخدام غاز أعصاب عسكري سام، لكان هذا الشخص قد مات في الحال لكن لحسن الحظ تم علاجه وخرج (من المستشفى) وآمل أن يبقى على قيد الحياة بصحة جيدة وأمان”.

وأفادت إدارة المستشفى حيث كان يعالج سكريبال إنه “خبر رائع، سيرغي سكريبال بات بحالة صحية جيدة تمكنه من مغادرة مستشفى منطقة سالزبري”.

وعثر على سكريبال وابنته يوليا التي كانت في زيارة من موسكو، فاقدي الوعي بتاريخ 4 آذار/مارس على مقعد في مدينة سالزبري البريطانية(غرب) حيث يعيش العميل المزدوج السابق.

ونقل الشرطي الذي قدم لمساعدتهما نيك بايلي كذلك إلى المستشفى، قبل أنّ يغادرها هو ويوليا في وقت سابق.

وتابع الرئيس الروسي: “لقد اقترحنا عدة مرات على شركائنا البريطانيين توفير كل المساعدة اللازمة للتحقيق، ولم يكن هناك أي رد حتى الآن. واقتراحنا لا يزال قائمًا”.