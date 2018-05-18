الجاسوس الروسي السابق “سكريبال” يغادر مستشفى في بريطانيا

قالت السلطات الصحية في إنجلترا اليوم الجمعة إن سيرغي سكريبال الجاسوس الروسي السابق الذي تعرض لتسميم بغاز أعصاب في بريطانيا في شهر مارس آذار غادر المستشفى.

وعثر على سكريبال فاقد الوعي على مقعد يوم الرابع من مارس آذار، في مدينة سالزبري بجنوب إنجلترا مع ابنته التي خرجت من المستشفى الشهر الماضي.

وقالت المديرة التنفيذية لمستشفى كارا تشارلز باركس في بيان “إنها لأنباء رائعة أن يتعافى سيرغي سكريبال بشكل يتيح خروجه من المستشفى”.

واتهمت بريطانيا روسيا بالمسؤولية عن الهجوم بغاز الأعصاب وطردت حكومات غربية بينها الولايات المتحدة أكثر من 100 دبلوماسي روسي.

ونفت موسكو ضلوعها في الهجوم وردت بطرد العدد ذاته من الدبلوماسيين الغربيين.