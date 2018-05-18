مسؤول أمريكي: واشنطن تسعى للتوصل إلى نتيجة دبلوماسية مع طهران والحلفاء

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إنّ الولايات المتحدة تريد التوصل إلى نتيجة دبلوماسية مع إيران، تعالج التهديدات الناجمة عن برنامجها النووي وأنشطتها الإقليمية “المزعزعة للاستقرار”، وذلك بعد أكثر من أسبوع من انسحاب الرئيس دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين طهران وست قوى كبرى.

وقال بريان هوك وهو مستشار بارز للسياسات، إنّ “جهودنا تستهدف ممارسة كل الضغوط اللازمة على إيران، لتغيير سلوكها وللسعي إلى إطار عمل جديد يمكن أن يبدد مخاوفنا”.

وأضاف المسؤول، قبل خطاب من المقرر أنّ يلقيه وزير الخارجية مايك بومبيو، يوم الإثنين، يركز فيه على إيران: “نريد بشدة أن يكون.. لدينا نوع من الدبلوماسية النشطة.. دبلوماسية مركزة وصلبة لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالأمن القومي”.