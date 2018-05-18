تقارير: عشرات القتلى بصفوف الحرس الثوري الإيراني في تفجيرات مطار حماة

قالت تقارير صحفية نقلًا عن مصادر ميدانية، إن أكثر من 50 عنصرًا من قوات الحرس الثوري الإيراني لقوا مصرعهم، في قصف صاروخي استهدف مطار حماة العسكري في سوريا.

وهزت عدة انفجارات المطار اليوم الجمعة، وقال المرصد السوري إن الانفجارات ناجمة عن هجوم صاروخي استهدف مخازن للسلاح والوقود للنظام السوري في المطار العسكري.

لكن مصادر أخرى أكدت أن القصف استهدف كذلك أنظمة صواريخ أرض جو باور 373 التابعة للحرس الثوري والموجودة في المطار.

وسمع دوي انفجارات قرب مطار حماة في سوريا اليوم الجمعة، وفق مصادر صحفية.

وأفاد التلفزيون السوري الرسمي بسماع دوي انفجارات قرب مطار حماة العسكري، بعد سماع سلسلة انفجارات بالقرب منه.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لتصاعد الدخان من المطار، معربين عن اعتقادهم أن الانفجار ناجم عن قصف إسرائيلي للمطار.