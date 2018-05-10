الحرس الثوري الإيراني: أوروبا عاجزة عن إنقاذ الاتفاق النووي

قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني البريجادير جنرال حسين سلامي، اليوم الخميس، إن الدول الأوروبية عاجزة عن إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه.

ونسبت وكالة “فارس” شبه الرسمية للأنباء، لفارس لسلامي قوله “أوروبا لا تستطيع التحرك بشكل مستقل فيما يتعلق بالاتفاق النووي”، وجاءت تصريحاته بعد أن قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إنها لا تزال ملتزمة بالاتفاق.

ونُقل عن سلامي قوله “أعداء إيران لا يسعون للمواجهة العسكرية. يريدون الضغط على بلادنا بالعزلة الاقتصادية، المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة هؤلاء الأعداء وليس الدبلوماسية”.