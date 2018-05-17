بعد الانتخابات.. أمريكا تتمسك بسياستها تجاه العراق

أعلن البيت الأبيض، الخميس، عن أنه لا يوجد تغيير في السياسة الخارجية لواشنطن تجاه العراق بعد الانتخابات التي جرت السبت الماضي.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس.

وقالت ساندرز: إنه “لا يوجد أي تغيير لسياسة الولايات المتحدة تجاه العراق بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات”، لافتة إلى أنه “نهتم بما يجري هناك، لكن لا جديد في سياستنا الخارجية”.

ووفق النتائج الأولية للانتخابات، تصدر تحالف “سائرون” الذي يحظى بدعم الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، ويضم قوى شيعية وعلمانية، نتائج الانتخابات البرلمانية، يليه تحالف “فتح” بزعامة هادي العامري، ثم ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، في المركز الثالث.

ولم يفز تحالف الصدر بالأغلبية التي تخوله تشكيل الحكومة المقبلة، لكنه سيلعب دورًا رئيسيًا في تحديد هوية رئيس الوزراء المقبل.

ويقول الصدر إنه سيعمل على تشكيل حكومة من فنيين تكنوقراط بعيدًا عن هيمنة الأحزاب الحاكمة منذ سنوات طويلة، لضمان أداء واجبهم على أكمل وجه، وإجراء إصلاحات في إدارة البلاد، ومكافحة الفساد.

ويُعرف الصدر بمعاداته للولايات المتحدة الأمريكية، وخاض على رأس فصيل من مقاتلين شيعة معارك ضارية ضد القوات الأمريكية إبان احتلالها للعراق (2003 ـ 2011).

وتقود الولايات المتحدة التحالف الدولي الذي ساعد العراق في القضاء على تنظيم “داعش” نهاية العام الماضي.