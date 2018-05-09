صور هادي العامري داخل أكياس تحوي مبالغ طائلة مهرّبة من إيران (فيديو)

بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مرئيًا يُظهر دخول مبالغ مالية طائلة داخل عُلب كرتونية، وعليها صور وملصقات زعيم ائتلاف الفتح هادي العامري، وهي قادمة من إيران.

وبحسب المتحدث في المقطع المرئي والذي قال إنه موظف في منفذ المنذرية الحدودي بمحافظة ديالى فإن تلك الأموال ذاهبة إلى تحالف “الفتح” المتشكل من فصائل الحشد الشعبي، المقرّبة من إيران، وتم حجزها في المنفذ لحين وصول الجهات المعنية.

ويُظهر المقطع علب الكرتون وهي محمَّلة بأوراق نقدية من فئة الـ 100 دولار، وقال المتحدث إن المنفذ تلقّى اتصالات مكثفة من وزارة الداخلية وميليشيات عصائب أهل الحق، وفيلق بدر، بشأن إطلاق الشحنة، مطالبًا رئيس الوزراء حيدر العبادي بالإسراع في إرسال جهات أمنية للوقوف على حقيقة الأمر.

وعلى الفور سارعت هيئة المنافذ الحدودية إلى نفي دخول أي ملصقات أو دعاية انتخابية مع أموال عبر منفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى.

وقالت في بيان لها مساء اليوم إن صفحات التواصل الاجتماعي، بثت فيديو مصورًا يُوضح من خلاله دخول تلك الدعايات إلى الأراضي العراقية، ونحن ننفي دخول تلك الأموال إلى ديالى.

وخلال الدعاية الانتخابية لجأ بعض الأحزاب العراقية إلى إيران ولبنان لصناعة الدعاية الانتخابية، خاصة القوائم المقربة منهما، وهو ما أثار استياء أصحاب المطابع المحلية، الذين تكبدوا خسائر مالية كبيرة.

ويعتبر منفذ المنذرية الحدودي من المنافذ الدولية المهمة بين العراق وإيران، وهو الأقرب إلى العاصمة بغداد، ويتمتع طريقه بأمن نسبي.

وبرز خلال اليومين الماضيين اسم هادي العامري كمرشح محتمل إلى رئاسة الوزراء، خاصة أنه يُوصف برجل إيران المخلص في العراق، وقائد ميليشيات الحشد الشعبي.