محكمة عراقية تقضي بإعدام روسي لانتمائه لتنظيم داعش

المصدر: أ ف ب

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية، الخميس، حكمًا بالإعدام على روسي أدين بتهمة الانتماء إلى داعش، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر، إن المتهم “أدين بتهمة الانتماء والمشاركة في القتال ضمن صفوف داعش”.

وحكمت محاكم بغداد منذ بداية العام الحالي، على أكثر من 300 من المقاتلين الأجانب بالإعدام أو السجن مدى الحياة، غالبيتهم من النساء المتحدرات من تركيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

في المقابل، أفرجت المحكمة نفسها، الأربعاء، عن متهمتين عراقيتين كانتا متهمتين أيضًا بالانتماء إلى داعش، وفق المصدر نفسه.

من جهة أخرى، استقبل رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة (شرق) الاتحادية القاضي ماجد الأعرجي فريقًا من الأمم المتحدة متخصصًا بالتحقيق في جرائم داعش في العراق.

ونقل بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن “الأعرجي استقبل السيد ديفيد مارشال مبعوث الأمم المتحدة لإنفاذ القانون وحماية المدنيين (يونامي)، ضمن الفريق الدولي المختص بالتحقيق في جرائم داعش المرتكبة في العراق”.

وأضاف أن “القاضي الأعرجي أكد على ترحيب القضاء العراقي بأي مساعدة تقدمها الأمم المتحدة في ما يتعلق بمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، من خلال معرفة جنسيات عناصره وارتباطاتهم مع الدول التي تدعمهم، بعدما عانى العراق من الإرهاب على مدار 15 عامًا”.

من جهته، أشار مارشال إلى أن “مجلس الأمن في الأمم المتحدة سيرسل فريقًا للتقصي في العراق؛ لتوثيق الجرائم المرتكبة من قبل تنظيم +داعش+ الإرهابي، واعتبارها كجرائم حرب وإبادة جماعية”.