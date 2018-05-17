داعش يهاجم حرس الحدود العراقي من سوريا

شنّ تنظيم داعش هجومًا من الجانب السوري استهدف حرس حدود العراق غرب محافظة الأنبار (غرب)، بحسب مصدر أمني.

وقال النقيب أحمد الدليمي إن “عناصر من داعش شنوا هجومًا من الجانب السوري على قوة من الفوج الأول باللواء الرابع التابعة لحرس حدود العراق شمال منفذ القائم الحدودي مع سوريا (غرب الرمادي)”.

وأضاف أن “مواجهات عنيفة استمرت بين القوة من حرس الحدود وعناصر داعش استمرت لأكثر من أربع ساعات”، لافتًا إلى أن “المواجهات أسفرت عن إصابة ثلاثة أفراد من حرس الحدود بجروح، ومقتل عنصرين من داعش”.

وأشار الدليمي إلى أن “عناصر داعش الإرهابي انسحبوا في عمق الجانب السوري”.

يذكر أن القوات العراقية على الشريط الحدودي مع سوريا غالبًا ما تتعرض لهجمات، وغالبًا ما توقع خسائر بين قوات حرس الحدود وعناصر داعش نتيجة المواجهات.