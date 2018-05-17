السلطات التركية تعتقل 33 من أفراد القوات الجوية‎

قالت صحيفة حريت اليومية إن السلطات التركية اعتقلت اليوم الخميس 33 من أفراد القوات الجوية، لصلات مزعومة برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب التي حدثت في يوليو/تموز 2016.

وأضافت الصحيفة أن المعتقلين، من ضمن 101 من أفراد القوات الجوية يواجهون الاعتقال في تحقيق بدأه الادعاء في أنقرة وامتد ليشمل 21 إقليمًا آخر.

وأوضحت الصحيفة أن أحد المعتقلين برتبة بريجادير جنرال، وهناك خمسة آخرون برتبة كولونيل.

وتقوم السلطات باعتقالات مماثلة لأشخاص تقول إنهم أنصار لرجل الدين فتح الله غولن منذ محاولة الانقلاب التي قتل فيها 250 شخصًا.

وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في آذار/مارس إن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص، وأقالت نفس العدد تقريبًا من الموظفين الحكوميين منذ محاولة الانقلاب. ومن بين هؤلاء تم توجيه اتهامات رسمية لأكثر من 50 ألفًا وهم مسجونون خلال محاكمتهم.