السلطات التركية تعتقل عشرات على صلة بحركة غولن‎

قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، إن السلطات اعتقلت 63 شخصًا يشتبه في صلتهم بشبكة متهمة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة، وإنها تتعقب 40 آخرين، اليوم السبت.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين قولهم، إن بعض المشتبه بهم عملوا وسطاء زواج لأتباع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة التركية بأنه وراء الانقلاب الفاشل عام 2016.

وأضافت، أن آخرين كانوا ضمن قوائم لأزواج محتملين، وضعها وسطاء الزواج.

وينفي غولن ضلوعه في محاولة الانقلاب، ولم يعلق على تأكيد الحكومة التركية بأن مؤيديه يديرون خدمة وساطة للزواج.

وقالت الوكالة، إن المشتبه بهم اعتقلوا في إسطنبول و35 منطقة أخرى في أنحاء تركيا، في إطار حملة أمنية نددت بها الأمم المتحدة وقوى غربية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الشهر الماضي، إن السلطات التركية اعتقلت 160 ألفًا، وصرفت من الخدمة عددًا مماثلاً تقريبًا من الموظفين، منذ محاولة الانقلاب.

ومن بين المعتقلين، تم توجيه الاتهام رسميًا لأكثر من 50 ألفًا، وظلوا مسجونين قيد المحاكمة.