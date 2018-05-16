تركيا: المصرفي أتيلا “بريء” والقضاء الأمريكي اعتمد على “أدلة مزيفة”

اعتبرت تركيا اليوم الأربعاء أن حكم السجن الذي أصدرته محكمة أمريكية على محمد هاكان أتيلا، وهو مصرفي بارز في بنك خلق التركي الذي تسيطر عليه الدولة، “غير شرعي وغير نزيه” بسبب ما قالت إنها “أدلة زائفة وأقوال غير صحيحة أثناء المحاكمة”.

وحكم قاض أمريكي اليوم الأربعاء بالسجن 32 شهرًا على أتيلا بعد إدانته في وقت سابق هذا العام بالمشاركة في مؤامرة لمساعدة إيران على تفادي عقوبات أمريكية، في قضية تسببت في توتر في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

واتهمت وزارة الخارجية التركية، في بيان، المحكمة الأمريكية بـ”قبول أدلة زائفة وأقوال ملفقة من أتباع لرجل الدين فتح الله كولن”، الذي تتهمه أنقرة بتدبير انقلاب فاشل في 2016.

وقالت الوزارة إن أتيلا “حكم عليه على الرغم من أنه بريء”.