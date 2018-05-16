مستشار خامنئي يشكك في جدوى المحادثات مع الأوروبيين لإنقاذ الاتفاق النووي

قال كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إنه يشك في أن تكون المحادثات مع الدول الأوروبية، لإنقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، “مثمرة”.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن علي أكبر ولايتي قوله “أشك في أن تكون المحادثات مع الأوروبيين مثمرة. آمل أن نرى نتائج طيبة… علينا أن نصبح معتمدين كليًا على أنفسنا”.

وسعت أوروبا وإيران لتشكيل جبهة موحدة الثلاثاء، لإنقاذ الاتفاق النووي الذي تخلّى عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، وحذّرت بريطانيا من تغيير النظام، وعبّرت طهران عن أملها في الحفاظ على المزايا الاقتصادية للاتفاق.

ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بروكسل قُبيل اجتماع مع نظرائه من بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وأجرى محادثات “جيدة وبنّاءة” مع فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.