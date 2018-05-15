موغريني: القوى الأوروبية اتفقت على خطة لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران

قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيدريكا موغريني، اليوم الأربعاء، إن القوى الأوروبية اتفقت على خطة عمل لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن موغريني قولها إن اجتماعًا لوزراء خارجية فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، أثمر عن خطة عمل لمواصلة البحث عن حل لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني عقب انسحاب الولايات المتحدة.

وأضافت أن الوزراء شاركوا رغبتهم في “الوصول لحلول عملية” للحفاظ على الاتفاق الموقع عام 2015 مع إيران، رغم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التخلي عن الاتفاق.

وأشارت إلى أن هناك “وعيًا بالضرورة الملحة” للحفاظ على الاتفاق، مشيرة أن الوزراء الأربعة اتفقوا على إيجاد بعض الحلول في غضون أسابيع.

وقالت: “أكدنا (لإيران) قرارنا بتطبيق الاتفاق النووي كاملًا في إطار حسن النية والأجواء البناءة”، مضيفة أنه لايمكنها الحديث عن إعطاء ضمانات قانونية واقتصادية لإيران.