تفتيش ذاتي لسفير تل أبيب بتركيا “على الملأ” يغضب إسرائيل (فيديو وصور)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

ردًا على طريقة معاملة السفير استدعت إسرائيل القائم بالأعمال في السفارة التركية لديها



