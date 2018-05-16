تفتيش ذاتي لسفير تل أبيب بتركيا “على الملأ” يغضب إسرائيل (فيديو وصور)

احتجت إسرائيل، اليوم الأربعاء، على ما وصفتها “بالمعاملة غير اللائقة” من تركيا للسفير الإسرائيلي المطرود، وذلك بعد ظهوره على وسائل إعلام تركية وهو يخضع لتفتيش ذاتي أمني على الملأ في المطار.
وكانت الخارجية التركية أبلغت السفير الإسرائيلي في أنقرة، إيتان نائيه، يوم الثلاثاء، أنه يتعين عليه مغادرة البلاد، وأن “عودته إلى بلاده لفترة سيكون مناسبًا”.
وسحبت تركيا سفيريها في تل أبيب وواشنطن في أعقاب المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، يوم الاثنين، وأسفرت عن استشهاد العشرات، وإصابة الآلاف من المشاركين في فعاليات مسيرة العودة الكبرى عند السياج المحيط بقطاع غزة.
وردًا على طريقة معاملة السفير إيتان نائيه، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إنها استدعت القائم بالأعمال في السفارة التركية لديها.
Israeli Ambassador of to Turkey, Eitan Naeh, was body searched and underwent full security checks at Istanbul Ataturk Airport on way to Israel afte being expelled by Turkish, the entire ordeal was filmed by Turkish national TV crews. pic.twitter.com/xCN2HnBHkb
— News_Executive (@News_Executive) May 16, 2018