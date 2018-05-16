تفتيش ذاتي لسفير تل أبيب بتركيا “على الملأ” يغضب إسرائيل (فيديو وصور)

تفتيش ذاتي لسفير تل أبيب بتركيا “على الملأ” يغضب إسرائيل (فيديو وصور)

ردًا على طريقة معاملة السفير استدعت إسرائيل القائم بالأعمال في السفارة التركية لديها

المصدر: رويترز

احتجت إسرائيل، اليوم الأربعاء، على ما وصفتها “بالمعاملة غير اللائقة” من تركيا للسفير الإسرائيلي المطرود، وذلك بعد ظهوره على وسائل إعلام تركية وهو يخضع لتفتيش ذاتي أمني على الملأ في المطار. 

وكانت الخارجية التركية أبلغت السفير الإسرائيلي في أنقرة، إيتان نائيه، يوم الثلاثاء، أنه يتعين عليه مغادرة البلاد، وأن “عودته إلى بلاده لفترة سيكون مناسبًا”.

وسحبت تركيا سفيريها في تل أبيب وواشنطن في أعقاب المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، يوم الاثنين، وأسفرت عن استشهاد العشرات، وإصابة الآلاف من المشاركين في فعاليات مسيرة العودة الكبرى عند السياج المحيط بقطاع غزة.

وردًا على طريقة معاملة السفير إيتان نائيه، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إنها استدعت القائم بالأعمال في السفارة التركية لديها.

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