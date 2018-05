تفتيش ذاتي لسفير تل أبيب بتركيا “على الملأ” يغضب إسرائيل (فيديو وصور)

احتجت إسرائيل، اليوم الأربعاء، على ما وصفتها “بالمعاملة غير اللائقة” من تركيا للسفير الإسرائيلي المطرود، وذلك بعد ظهوره على وسائل إعلام تركية وهو يخضع لتفتيش ذاتي أمني على الملأ في المطار.

وردًا على طريقة معاملة السفير إيتان نائيه، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إنها استدعت القائم بالأعمال في السفارة التركية لديها.

Israeli Ambassador of to Turkey, Eitan Naeh, was body searched and underwent full security checks at Istanbul Ataturk Airport on way to Israel afte being expelled by Turkish, the entire ordeal was filmed by Turkish national TV crews. pic.twitter.com/xCN2HnBHkb

— News_Executive (@News_Executive) May 16, 2018