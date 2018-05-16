العرب في إسرائيل يُضربون احتجاجًا على مجزرة غزة

عمّ الإضراب العام، منذ صباح اليوم الأربعاء، المدن والقرى العربية في إسرائيل احتجاجًا على المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة.

وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات والمدارس أبوابها، استجابة للإضراب الذي دعت إليه “لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية”.

وكانت اللجنة، قد قالت أمس الثلاثاء في تصريح صحفي، إنها تدعو إلى “إضراب عام في جميع مدنها وبلداتها في الداخل، ردًا على المجزرة الإرهابية التي ارتكبتها حكومة الاحتلال عن سابق تخطيط، وبدعم إجرامي مباشر من البيت الأبيض بزعامة ترامب”.

وتعتبر لجنة المتابعة العليا، أعلى هيئة تمثيلية للجماهير العربية في إسرائيل وتضم جميع الطيف السياسي.

وكان المئات من المواطنين العرب قد شاركوا مساء أمس في 3 مسيرات دعت إليها لجنة المتابعة في المدخل الشرقي لقرية مجد الكروم (شمال)، و المدخل الرئيسي لمدينة أم الفحم (شمال)، و المدخل الرئيسي لمدينة راهط (جنوب).

وارتكب الجيش الإسرائيلي الاثنين، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، استشهد فيها 62 فلسطينيًا وجرح 3188 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ”النكبة” الفلسطينية.