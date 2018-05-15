مسؤول أممي يطالب بـ”تحقيق مستقل” بشأن “مجزرة غزة”

دعا مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى إجراء “تحقيق مستقل” بشأن المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل على حدود غزة أمس الاثنين.

وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل خلال إفادة صحفية مقتضبة منتظمة للمنظمة الدولية في جنيف: “ندين العنف الدامي المروع من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في غزة”.

واعتبر أن “إسرائيل لها الحق في الدفاع عن حدودها بموجب القانون الدولي، لكن القوة الفتاكة يجب أن تكون الملاذ الأخير ولا يمكن تبريرها باقتراب الفلسطينيين من سياج الحدود مع قطاع غزة”.

وأعرب عن “قلقه الشديد مما يمكن أن يحدث اليوم الثلاثاء”.

وارتكب الجيش الإسرائيلي أمس مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، حيث استشهد 59 شخصًا وجرح أكثر من 2200 آخرين، بالرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ”النكبة” الفلسطينية.