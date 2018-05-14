أول دولة تستدعي سفيرها من إسرائيل بعد أحداث غزة

قررت جنوب أفريقيا الإثنين استدعاء سفيرها لدى إسرائيل، بشكل فوري، على خلفية الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 52 فلسطينيًا خلال تظاهرات رافضة لافتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

وعزت وزارة الخارجية بجنوب أفريقيا، وهي دولة تسدعي سفيرها من دولة الاحتلال السبب وراء استدعاء السفير إلى “الطابع الخطير والأعمى للهجوم الإسرائيلي الأخير”.