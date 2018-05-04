بعد تهديدات ترامب.. جنوب أفريقيا تتراجع عن دعم ملف المغرب لتنظيم مونديال 2026

تراجع الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، عن دعمه الرسمي للملف المغربي أمام المنافس الأمريكي، من أجل استضافة نهائيات كأس العالم في 2026.

جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد الجنوب أفريقي “سافا”، إذ أعلن عدم حسمه للملف الذي سيصوت له من أجل احتضان “مونديال” 2026، بين الملف المغربي ومنافسه الأمريكي، وأن القرار النهائي سوف يتخذ بعد عرضه على لجنة خاصة.

وكان الاتحاد الجنوب أفريقي، قد أوضح في 16 من شهر نيسان/أبريل الماضي، دعمه اللامشروط للمغرب، حتى ينجح في تنظيم الحدث الرياضي البارز.

وقال الاتحاد، إنه تسلم “عرضًا من الملف الثلاثي الأمريكي، خلال قمة مجموعة “كوسافا” التي أجريت بمدينة جوهانسبورغ، وقدمها رئيس اللجنة الأمريكية السابق، سونيل غولاتي”.

وأضاف “لقد تسلمنا أيضًا عرضًا من المغرب، بوساطة كل من أنطوان بيل، والحاجي ضيوف، سفيرَي الملف المغربي”.

وتابع “سوف نعرض هذا الموضوع على لجنة خاصة، هي التي ستحدد القرار النهائي للاتحاد، وستعرضها اللجنة بدورها على ممثلي جنوب أفريقيا خلال مرحلة التصويت”.

وأوضح أن مرحلة التصويت ستقام في 13 من شهر يونيو/حزيران المقبل، في روسيا.

وأثار تراجع الاتحاد الجنوب أفريقي، عن موقفه السابق، الجدل في المغرب، خاصة أنه يتزامن، مع تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي هدد فيها الدول التي لن تصوت لصالح الملف الأمريكي.

وقد تزامن أيضًا، مع دعوة ترامب، كلًّا من نيجيريا وجنوب أفريقيا، من أجل حشد دعم الدول الأفريقية، لصالح الملف الثلاثي الأمريكي، المؤلف باجتماع كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.