البيت الأبيض يحمّل حماس المسؤولية عن مقتل فلسطينيين في غزة

حمّل البيت الأبيض حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، المسؤولية عن أحداث العنف الدامية في غزة، اليوم الإثنين، وقال إنّ إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم نشر اسمه، في بيان: “لا يوجد تبرير للتهور واللامبالاة اللذين أبدتهما حماس بدعوتها الناس إلى الانخراط في العنف الذي يعرضهم لمخاطر مروعة. وكما قال وزير الخارجية فإن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الإثنين، أن عدد شهداء قطاع غزة ارتفع إلى 52، فيما سقط نحو 2410 جرحى.