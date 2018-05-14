فرنسا تدعو إسرائيل لضبط النفس وتعارض نقل السفارة الأمريكية

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، السلطات الإسرائيلية إلى ضبط النفس؛ بعد مقتل أكثر من 40 فلسطينيًا، اليوم الإثنين، واصفًا قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس بأنه استهزاء بالقانون الدولي.

وقال لو دريان في بيان: “تدعو فرنسا كل الأطراف إلى التصرف بمسؤولية؛ لتفادي أي تصعيد جديد”، مضيفًا: “فرنسا تدعو مجددًا السلطات الإسرائيلية إلى التحلي بالفطنة وضبط النفس عند استخدام القوة التي يجب أن تكون متناسبة تمامًا”.

واعترض لو دريان على القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس قائلاً: إنه “انتهاك للقانون الدولي، وخصوصًا قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.