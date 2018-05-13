إيران تمهل الدول الأوروبية 60 يومًا لمنح ضمانات تحفظ الاتفاق النووي

المصدر: أ ف ب

أمهل عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، الدول الأوروبية 60 يومًا لإعطاء “ضمانات” تحافظ على مصالح إيران في إطار الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه.

وقال عراقجي، خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، بحسب ما نقل عنه المتحدث باسم اللجنة سيد حسين نقوي حسيني، إن “أمام الأوروبيين ما بين 45 و60 يومًا لإعطاء الضمانات الضرورية لتأمين مصالح إيران، وتعويض الأضرار التي تسبب بها خروج الولايات المتحدة”.

وأضاف، خلال تصريحات نقلها موقع البرلمان:”إذا لم يعطِ الأوروبيون ضمانات، سيعود إلى مسؤولي البلاد اتخاذ القرارات الضرورية”.

وبدأ محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني جولة دبلوماسية، الأحد، كانت محطتها الأولى في بكين آملًا بالتوصل إلى “إطار أكثر وضوحًا” للاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، لكنه يطالب الأوروبيين بـ”ضمانات” تحفظ مصالح إيران.

ومن المتوقع أن ينتقل ظريف بعدها إلى موسكو ثم إلى بروكسل، حيث يلتقي نظراءه: الفرنسي، والألماني، والبريطاني.

وتزامنًا مع جولته، وجّه المسؤولون المحافظون انتقادات إلى موقف الحكومة، معتبرين أن إيران لا يمكنها أن تثق بالأوروبيين.