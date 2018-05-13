نتائج الانتخابات العراقية ضربة لأتباع إيران.. تقدم قائمتي العبادي والصدر

قال مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومسؤول أمني لرويترز إن قائمة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي متقدمة فيما يبدو في الانتخابات البرلمانية، تليها قائمة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر.

واستند المصدران إلى نتائج أولية غير رسمية.

وتشير هذه النتائج الأولية إلى هزيمة القوائم التابعة لإيران والتي يتصدرها كل من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والقيادي الشيعي هادي العامري وكلاهما مقرب من طهران بشدة ويريد زيادة نفوذها في العراق.

وصوت العراقيون أمس السبت في أول انتخابات في البلاد منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية. ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية غدًا الاثنين.

ويقول مقتدى الصدر وأنصاره إن الأحزاب الطائفية والعرقية التي تمثل الشيعة والسنة والأكراد التي تهيمن على المشهد السياسي في العراق منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003 أساءت استغلال السلطة ونهبت الدولة.

وقال العبادي من جهته إنه لن يترشح لرئاسة الحكومة المقبلة “إذا كانت مبنية على أساس المحاصصة الطائفية”.

وتشير نتائج أولية غير رسمية جمعها مراسلو رويترز في المحافظات الجنوبية كذلك إلى أن الصدر، يحقق أداء قويا فيما يبدو.

وإذا جاءت قائمة الصدر في المرتبة الثانية ستكون هذه نتيجة مفاجئة له. وهو يحظى بشعبية كبيرة بين الفقراء لكن الشخصيات الشيعية المؤثرة الأخرى المدعومة من إيران عملت على تهميشه على الساحة السياسية.