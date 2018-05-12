كوريا الشمالية تتخذ إجراءات تقنية لتفكيك موقع تجاربها النووية

كشفت كوريا الشمالية، اليوم السبت، عن البدء بـ”إجراءات تقنية” لتفكيك موقع تجاربها النووية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الجنوبية، “يونهاب”، عن وزارة الخارجية في جارتها الشمالية، قولها: “نتخذ إجراءات تقنية لتفكيك موقع التجارب النووية في فعالية تمتد بين 23 و25 مايو”.

وأضافت الوزارة أنّ “كوريا الشمالية تخطط لإغلاق موقع “Pyunggye-ri” (شمال شرق) للتجارب النووية”. كما أوضحت أن قرار تفكيك الموقع يهدف إلى “ضمان الشفافية في التوقف عن الاختبار النووي”.

ومن المقرر أن يقوم بتغطية فعالية تفكيك موقع التجارب النووية صحفيون من كوريا الجنوبية، والصين، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا، وفق المصدر ذاته.

وجاء قرار بيونغ يانغ بتفكيك موقع التجارب النووية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميًا، أن لقاءه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، سيُعقد في سنغافورة يوم 12 يونيو/حزيران المقبل.