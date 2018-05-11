واشنطن: سنساعد كوريا الشمالية اقتصاديًا في حال تخلصت من أسلحتها النووية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنّ بلاده ستساعد كوريا الشمالية اقتصاديًا، في حال تخلصت بيونغ يانغ من أسلحتها النووية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الوزير الأمريكي ونظيرته الكورية الجنوبية كانغ كيونغ وها، اليوم الجمعة، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن.

وأضاف بومبيو أنّ الهدف من المباحثات مع كوريا الشمالية هو “نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل وقابل للتحقق”.

وتابع: “أجريت مباحثات جيدة وموضوعية مع الزعيم (الكوري الشمالي) كيم جونغ أون خلال زيارتي”، في ظل انفراجة تشهدها علاقات البلدين.

وأمس الخميس، وصل بومبيو إلى الولايات المتحدة قادمًا من كوريا الشمالية، بصحبة الأمريكيين الثلاثة الذين أفرجت عنهم بيونغ يانغ بعد نحو عام من احتجازهم.

من جهتها، شددت الوزيرة الكورية الجنوبية على ضرورة “التنسيق المحكم” بين بلادها والولايات المتحدة قبيل اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقب مع كيم جونغ أون.

ويلتقي زعيم كوريا الشمالية، ترامب في 12 حزيران/ يونيو المقبل، بسنغافورة، وفق ما أعلن الأخير في تغريدة مساء أمس الخميس.